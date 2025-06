Groenland krijgt ‘koninklijke’ groeten van Deens koningspaar

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken staan zaterdag stil bij de nationale feestdag van Groenland. Het koningspaar doet via Instagram hun “warmste groeten” aan de inwoners.

“Vandaag is de nationale feestdag van Groenland en tegelijkertijd is het veertig jaar geleden dat de Groenlandse vlag, Erfalasorput, voor het eerst werd gehesen”, schreven ze bij het bericht.

Bij het bericht plaatsten ze een foto waarop het paar te zien is in de nationale kledij van Groenland. De foto is gemaakt tijdens een eerder bezoek aan Groenland, dat deel uitmaakt van het koninkrijk Denemarken.

Met de nationale feestdag Ullortuneq, dat ‘de langste dag’ betekent, viert het land jaarlijks zijn identiteit en culturele waarden.