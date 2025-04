Groenlandse premier in ‘hoodie’ naar koning Frederik

Koning Frederik van Denemarken heeft maandag Jens-Frederik Nielsen, de nieuwe premier van Groenland, ontvangen. De ontmoeting vond plaats op paleis Amalienborg in Kopenhagen.

Nielsen droeg tijdens zijn onderhoud met de koning een donkerblauwe traditionele anorak, die een beetje lijkt op een hoodie maar in Groenland wordt beschouwd als formele kledij. Frederik droeg tijdens een bezoek aan Groenland vorig jaar ook verschillende anoraks.

Wat de twee hebben besproken is niet bekendgemaakt. Volgens Deense media deden de twee geen interviews na afloop. Frederik reist later samen met Nielsen naar Groenland voor een bezoek aan het land, dat onderdeel is van het koninkrijk Denemarken.