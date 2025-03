Groepsfoto met Willem-Alexander vormt startschot 90e Boekenweek

In het bijzijn van koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag in Den Haag de jubileumeditie van de Boekenweek geopend. Een groepsfoto met de koning en tientallen auteurs van Boekenweekgeschenken vormde de officiële start van de 90e Boekenweek. De feestelijke opening was een eerbetoon aan alle auteurs die in de negentig edities een bijdrage leverden aan de Boekenweek.

“De Boekenweek is inmiddels een onmisbaar onderdeel van onze Nederlandse cultuur”, zei CPNB-directeur Eveline Aendekerk. “We werken er dan ook hard aan om deze officieel erkend te krijgen als immaterieel cultureel erfgoed. Voor iedereen die ooit een boek heeft opengeslagen en zichzelf heeft verloren in een verhaal. Maar vooral voor de auteurs die de Boekenweekgeschenken, -essays en -gedichten schreven die het kloppend hart vormen van elke Boekenweek.”

Willem-Alexander kreeg de eerste exemplaren van het Boekenweekgeschenk, dat dit jaar is geschreven door Gerwin van der Werf, en het essay Hèhè – Over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben van Paulien Cornelisse.

Tot en met 23 maart vieren boekhandels en bibliotheken in heel Nederland het boek. Thema van dit jaar is Je moerstaal. Op de laatste dag van de Boekenweek is het Boekenweekgeschenk van Van der Werf, De krater, toegangskaart voor het museum. Op vertoon van De krater openen meer dan 200 musea gratis hun deuren.