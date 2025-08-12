Groot concert bij Noorse koninklijke residentie in Bergen

De Noorse koninklijke familie organiseert deze maand een groot openluchtconcert in het park van kasteel Gamlehaugen. Dat maakte het hof dinsdag bekend. Met het evenement wordt gevierd dat Gamlehaugen al honderd jaar de officiële residentie van de Noorse koning in Bergen is.

Het openluchtconcert vindt plaats op 26 augustus. Koning Harald, koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zullen aanwezig zijn. Onder anderen Åsane City en het Bergen Filharmoniske Orkester betreden het podium. In de aankondiging stelt het hof ook dat er “meerdere grote muzikale verrassingen zullen zijn”.

Volgens het hof is het evenement gratis en voor iedereen toegankelijk. Wel moeten mensen vanwege de beperkte capaciteit van tevoren tickets halen, die bij aankomst worden gescand.