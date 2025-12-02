Groot feest bij aankomst koningspaar bij buurtcentrum Paramaribo 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden dinsdagmiddag lokale tijd feestelijk onthaald bij een buurtcentrum in Paramaribo. In traditionele Surinaamse kleding gehulde ouderen, schoolkinderen en scouts verwelkomden het koningspaar dansend op vrolijke muziek toen zij arriveerden voor een bezoek aan het buurthuis in de volkswijk Latour.

Binnen ging het koningspaar direct de trap op, waar zij een huiswerkklas bezochten. Die bevond zich op een vliering waar het feestgedruis van buiten nog goed te horen was, maar de kinderen schreven desondanks braaf verder in hun schriftjes. De koningin sprak kort met twee meisjes en de koning wenste ze “succes” toen het onderdeel klaar was.

Beneden keek het koningspaar mee met een kookles, waar kip met hete ketjap werd gemaakt. Er was veel animo voor het bezoek van de koning en koningin: veel mensen probeerden voor de keuken een glimp van ze op te vangen. Bij de sportvelden buiten keek het koningspaar nog naar kinderen die in de warmte basketbal speelden en in de aula kregen ze nog uitleg over de theaterlessen.

Stichting Buurtwerk Latour, dat Stibula wordt genoemd, biedt al zo’n zestig jaar activiteiten als muziek, dans, sport en kooklessen aan voor jeugd en ouderen uit de buurt.