Groothertog Guillaume met kinderen op bezoek bij paus Leo

De Luxemburgse groothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie hebben vrijdag een bezoek gebracht aan het Vaticaan. Het groothertogelijk paar was daar voor een beleefdheidsbezoek, schrijft het Luxemburgse hof.

Het stel had ook hun kinderen, prinsen Charles (5) en François (2) meegenomen. Volgens Vatican News werd stilgestaan bij de goede diplomatieke betrekkingen tussen Luxemburg en de Heilige Stoel, zoals het Vaticaan formeel heet. Er werd volgens een verklaring verwezen naar kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals de sociale cohesie, de opvoeding van jongeren en de bescherming van de waardigheid van het leven.

Guillaume is sinds eind vorig jaar groothertog van Luxemburg. Hij bracht samen met groothertogin Stéphanie in november een bezoek aan Nederland.