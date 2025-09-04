Groothertog Henri condoleert Portugese president na tramongeluk

Groothertog Henri van Luxemburg leeft mee met de bevolking van Portugal na het ongeval met de kabeltram in Lissabon. Woensdag ontspoorde in de Portugese hoofdstad de Glória-funiculaire, waarbij meerdere mensen om het leven kwamen. Het dodental is donderdagochtend gestegen tot zeventien.

“De groothertogin en ik zijn diep geraakt door het verschrikkelijke ongeval op de Glória-funiculaire in Lissabon”, schrijft Henri in een bericht aan president Marcelo Rebelo de Sousa. Hij laat ook weten dat hij en het Luxemburgse volk meeleven met de slachtoffers en hun dierbaren.

De Portugese regering heeft inmiddels een dag van nationale rouw uitgeroepen. De stad Lissabon heeft drie dagen van rouw afgekondigd.