Groothertog Henri doet afstand van Luxemburgse troon

Groothertog Henri van Luxemburg heeft officieel afstand gedaan van de troon. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in het groothertogelijk paleis in Luxemburg-Stad. De 70-jarige Henri zette een handtekening onder de abdicatieverklaring, gevolgd door premier Luc Frieden. Later vrijdagochtend wordt Henri’s oudste zoon Guillaume officieel ingezworen als de nieuwe groothertog.

Na het tekenen van de abdicatieverklaring was er een kort moment waarop vader en zoon, beiden gekleed in militair uniform, elkaar de hand schudden.

Frieden nam daarna het woord voor een korte toespraak waarin hij de vertrekkende groothertog bedankte. Hij zei onder meer dat het Luxemburgse volk met Henri “zich geen betere vorst had kunnen wensen”. De groothertog vervulde zijn taak “met hart en ziel” en wijdde zijn leven “aan het dienen van ons land, met onwrikbare loyaliteit”, aldus Frieden. Ook waren er warme woorden voor Henri’s vrouw groothertogin Maria Teresa. De premier richtte daarna het woord tot Guillaume, de nieuwe groothertog, en beloofde dat het volk, “net als bij uw grootvader en uw vader”, achter hem zal staan.

Willem-Alexander

In het publiek zat de rest van de Luxemburgse koninklijke familie, Luxemburgse politici en andere hoogwaardigheidsbekleders. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima konden het goed zien vanaf de eerste rij. Ze zaten naast koning Filip en koningin Mathilde van België. Hun dochters prinses Amalia en prinses Elisabeth zaten op de tweede rij.

Henri kondigde in zijn kersttoespraak aan dat hij na 25 jaar de troon wilde doorgeven aan Guillaume. Vorig jaar oktober werd de erfgroothertog al aangesteld als luitenant-vertegenwoordiger van zijn vader, waarmee hij meer bevoegdheden kreeg. Het was een eerste stap naar de abdicatie van Henri.