Groothertog Henri en vrouw vieren 75-jarig lidmaatschap UNESCO

Groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw Maria Teresa hebben een ceremonie bijgewoond ter ere van het 75-jarig lidmaatschap van Luxemburg van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO).

Luxemburg trad op 27 oktober 1947 toe als lid van UNESCO. De ceremonie voor het 75-jarige lidmaatschap vond donderdag plaats in de Abdij van Neumünster, een cultureel centrum in Luxemburg. Maria Teresa is al 25 jaar ambassadeur van UNESCO.

UNESCO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.