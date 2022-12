Groothertog Henri en vrouw wensen Luxemburgers gelukkig 2023

Groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw Maria Teresa hebben een nieuwjaarsboodschap gedeeld voor de inwoners van Luxemburg. Daarin bedanken zij iedereen voor de steun en hartverwarmende berichten die ze het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen.

“De groothertog en groothertogin wensen, samen met hun hele familie, iedereen het beste toe”, schrijven Henri en Maria Teresa op Instagram. “We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten in 2023.”

In zijn kersttoespraak uitte Henri zijn zorgen over een zwaar jaar, zoals hij 2022 omschreef. Hij benoemde zijn zorgen over het klimaat, de oorlog in Oekraïne en de economie in Luxemburg. “Zelden in onze geschiedenis zijn we geconfronteerd met zoveel zorgwekkende ontwikkelingen.”