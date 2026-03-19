Groothertog Henri krijgt motorhelm in familiekleuren cadeau

Groothertog Henri van Luxemburg heeft donderdag een opvallend cadeau gekregen: een motorhelm in de kleuren van de familie Nassau, blauw en goud. Dat meldt het Luxemburgse hof op Instagram.

De helm werd overhandigd door officieren van het leger en leden van de officiersvereniging APOL tijdens een ontvangst op Château de Berg. Het geschenk is bedoeld als blijk van waardering voor Henri’s rol als commandant van het leger.

De gepensioneerde groothertog, vader van de huidige groothertog Guillaume, bedankte de vereniging voor het “originele cadeau”.