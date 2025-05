De Luxemburgse groothertog Henri heeft een glasoven geopend voor een glasfabrikant Guardian in de plaats Hautcharage. Henri kreeg daarnaast een rondleiding door de fabriek en sprak er enkele medewerkers, is te zien op foto’s op Instagram.

Het glasbedrijf is sinds 1980 gevestigd in Luxemburg. Met de nieuwe oven moet de productie sneller en duurzamer worden. Het bezoek werd afgesloten met een discussie over het bedrijf en de uitdagingen in de industrie.