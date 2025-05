Groothertog Henri van Luxemburg bezoekt Japan

De Luxemburgse groothertog Henri is op bezoek in Japan. De groothertog is in het land in het kader van de World Expo 2025 in Osaka. Woensdag ontmoette hij de Japanse premier Shigeru Ishiba in zijn kantoor in Tokio.

Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft dat de ontmoeting ongeveer een half uur duurde. De twee spraken onder meer over samenwerking op het gebied van ruimtevaart.

Vorige week bracht ook koning Willem-Alexander een bezoek aan de World Expo. Eerder deze maand deed ook de Zweedse koning Carl Gustaf dat.