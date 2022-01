Groothertog Henri van Luxemburg test positief op coronavirus

Groothertog Henri van Luxemburg heeft het coronavirus opgelopen. De 66-jarige groothertog heeft dinsdag een zelftest gedaan die positief bleek te zijn. Daarop besloot hij in thuisquarantaine te gaan.

Na de zelftest is ook een PCR-test uitgevoerd, die bevestigde dat Henri inderdaad besmet is met het virus. Henri heeft volgens het Luxemburgse hof milde klachten en kan daarom zijn taken gewoon blijven uitvoeren.

Ook het Zweedse koningspaar kreeg dinsdag te horen besmet te zijn met het coronavirus. De Zweedse koning Carl Gustaf (75) en koningin Silvia (78) hebben allebei, net als Henri, milde klachten en zitten in zelfisolatie.