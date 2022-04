Groothertog Luxemburg dankt voor felicitaties op verjaardag

Groothertog Henri van Luxemburg heeft via sociale media zijn dank uitgesproken voor de felicitaties die hij heeft ontvangen voor zijn verjaardag. De vorst werd zaterdag 67 jaar oud.

Het is opnieuw dubbel feest in het paleis van Luxemburg, want ook Sébastien, de jongste zoon van Henri en groothertogin Maria Teresa, vierde zaterdag zijn verjaardag. Het broertje van prinsen Guillaume, Felix, Louis en prinses Alexandra is 30 jaar geworden.

Hoe de hoogheden de dag hebben doorgebracht, heeft het Luxemburgse hof niet bekendgemaakt.