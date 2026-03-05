Groothertog Luxemburg met echtgenote op bezoek in Madrid

Groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie van Luxemburg zijn donderdagochtend in Madrid aangekomen voor een tweedaags bezoek aan de stad. Het paar bezoekt Madrid op uitnodiging van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Op een video die het Luxemburgse hof van de aankomst heeft gedeeld, is te zien hoe Guillaume en Stéphanie uit het vliegtuig stappen en onderaan de trap worden begroet door enkele hoogwaardigheidsbekleders. Vervolgens is een deel van de autorit naar het centrum van de Spaanse hoofdstad te zien, waarbij onder meer de monumentale Puerta de Alcalá in beeld kwam.

Op het programma in Madrid staan onder meer ontmoetingen met de Spaanse premier en de voorzitters van beide kamers van het parlement. Het stel wordt tijdens het bezoek vergezeld door meerdere ministers.