Groothertog van Luxemburg is diep bedroefd door overlijden paus

Groothertog Henri en groothertogin María Teresa van Luxemburg zijn “diep bedroefd” door het overlijden van paus Franciscus. Volgens het paar was de paus een “man met een groot mededogen”, schrijven ze op Instagram. “Voortdurend begaan met de problemen van de meest achtergestelden en de vluchtelingen, zette hij zich in voor de meest kwetsbaren en bleef hij aandachtig voor de hoop van jongeren.”

Volgens Henri en María Teresa is hun verdriet nog groter omdat ze de paus onlangs op bezoek hadden. In oktober was de paus in Luxemburg en ontmoette hij het groothertogelijk paar.

Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de Britse koning Charles hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van de 88-jarige paus. Volgens de Belgische koning Filip en koningin Mathilde was de paus “een groot man”.