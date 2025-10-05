Groothertogelijke familie sluit troonswissel af met kerkdienst

Groothertog Guillaume en zijn vrouw groothertogin Stéphanie sluiten het weekend vol festiviteiten rondom de troonsbestijging af met een kerkdienst. Samen met familie en andere genodigden zijn ze zondag in de Notre-Dame-kathedraal van Luxemburg bijeengekomen om de dankdienst Te Deum bij te wonen.

De dienst wordt voorgegaan door kardinaal Jean-Claude Hollerich. Bij de dankdienst zijn ook de vrijdag afgetreden groothertog Henri en zijn echtgenote Maria Teresa aanwezig, net als prins Félix, de jongere broer van Guillaume, en zijn gezin. In totaal zijn er zo’n duizend mensen bij de dienst aanwezig.

De 43-jarige Guillaume werd vrijdag geïnstalleerd als nieuwe groothertog van Luxemburg. Hij volgde daarmee zijn vader op, die kort daarvoor afstand deed van de troon. Zaterdag trokken de groothertog en zijn echtgenote het land in tijdens een Tour de Luxembourg, waarbij zij op één dag vijf steden bezochten.