Groothertogelijke familie viert 25-jarig regeringsjubileum Henri

In Luxemburg is zaterdag vast het 25-jarig regeringsjubileum van groothertog Henri gevierd. In Luxemburg-Stad waren de hele dag festiviteiten met onder meer een lichtshow en concert.

Vrijwel de gehele groothertogelijke familie woonde het feest bij, dat begon met een ontmoeting met het massaal toegestroomde publiek. Op beelden is te zien hoe Henri en zijn vrouw Maria Teresa enthousiast handen schudden. Ook sneed de groothertog een enorme taart aan, die later werd uitgedeeld aan het publiek.

Officieel haalt de 70-jarige Henri zijn zilveren regeringsjubileum niet. Pas op 7 oktober zit hij precies 25 jaar op de Luxemburgse troon maar enkele dagen daarvoor draagt hij het stokje al over aan zijn zoon Guillaume. De groothertog maakte in zijn kersttoespraak bekend dat hij op 3 oktober abdiceert.

De festiviteiten rondom het jubileum van Henri duren nog tot en met maandag.