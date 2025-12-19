Groothertogin Maria Teresa deelt oude kerstfoto’s van haar gezin

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft op Instagram oude kerstfoto’s van haar gezin gedeeld. “Gelach, tradities en de magie van Kerstmis die zich aandient. Moge deze periode ons samenbrengen en ons hart verwarmen!”, is te lezen in het bericht.

Beelden tonen het jonge gezin van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa dat door de jaren heen de kerstboom optuigt. Zo is onder meer te zien hoe Henri, onder het toeziend oog van zijn kinderen, op een ladder de verlichting in de boom hangt.

Het groothertogelijk paar deed sinds de troonswisseling in oktober een stap terug in het uitvoeren van koninklijke taken. Hun oudste zoon Guillaume regeert sinds de abdicatie in het groothertogdom.