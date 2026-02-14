Groothertogin Maria Teresa deelt reeks oude foto’s op trouwdag

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg staat zaterdagochtend op Instagram stil bij haar trouwdag met groothertog Henri, zaterdag precies 45 jaar geleden. Ze deelt daarbij een reeks oude portretfoto’s van het groothertogelijk paar door de jaren heen, onder meer van hun trouwdag in 1981.

Henri kondigde eind 1980 zijn verloving aan met de van oorsprong Cubaanse Maria Teresa. Op Valentijnsdag gaf het koppel elkaar het jawoord. Henri en Maria Teresa hebben vijf kinderen: Guillaume (1981), Félix (1984), Louis (1986), Alexandra (1991) en Sébastien (1992).

Eind vorig jaar deed groothertog Henri afstand van de Luxemburgse troon, waarna oudste zoon Guillaume het stokje overnam. Henri en Maria Teresa begeven zich sindsdien meer op de achtergrond.