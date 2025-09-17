Grootse erewacht en cadeaus voor Trump bij Windsor Castle

President Trump heeft samen met koning Charles de erewacht geïnspecteerd bij Windsor Castle. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de omvang van de ceremonie voor een bezoek van een staatshoofd “ongekend”. 1300 militairen namen deel.

Sky News toonde beelden waarop Charles en Trump langs de Koninklijke Garde lopen, traditioneel gekleed in een rood uniform en berenmuts. De twee pauzeren aan het einde van de rij bij een soldaat die een ceremonieel zwaard vasthoudt. “Pas op voor het zwaard”, lijkt de koning te zeggen. De koning en Trump liepen vervolgens terug naar het kasteel.

Ook het uitwisselen van cadeaus maakt deel uit van het staatsbezoek. Dat gebeurt later op woensdag. Het koningspaar geeft de president een handgebonden leren boek ter ere van het 250-jarig jubileum van de Onafhankelijkheidsverklaring. Ook krijgt hij de Union Jack die op Buckingham Palace wapperde op de dag van zijn tweede inauguratie in januari 2025. De first lady ontvangt een handgemaakte zilveren en emaillen schaal en een gepersonaliseerde handtas.

Trump geeft de koning een replica van een zwaard van president Eisenhower. De koningin krijgt een vintage achttienkaraats gouden broche van Tiffany & Co.