Grote belangstelling voor heropening Paleis Het Loo

De heropening van Paleis Het Loo op Goede Vrijdag zorgt voor grote belangstelling. Na een vier jaar durende renovatie gingen vrijdag de deuren weer open voor bezoekers. Een woordvoerder van het Nationaal Museum noemt de heropening “een feestje”.

“Het is een hele leuke dag”, aldus de woordvoerder. “Het is gezellig druk, de mensen zijn vrolijk en bijna alle tijdsloten zitten vol. Alleen aan het einde van de middag zijn er nog een paar plekken over.” De woordvoerder spreekt van honderden belangstellenden.

Met de renovatie is geprobeerd de verschillende delen van het zeventiende-eeuwse paleis in Apeldoorn weer in oude staat te herstellen, zoals de gordijnen, vloeren en vitrages. De ondergrondse uitbreiding onder het voorplein wordt in 2023 afgerond.

Nog niet eerder is het paleis zo grondig gerenoveerd. In de loop der eeuwen werden sommige vertrekken niet meer gebruikt of ze kregen een andere bestemming. Tijdens de renovatie heeft elke kamer weer de oorspronkelijke bestemming en inrichting gekregen.

Willem III en zijn vrouw Mary Stuart kochten het paleis in 1684 en lieten er later twee vleugels aan bouwen. Wilhelmina was tot haar dood in 1962 de laatste koninklijke bewoonster van het paleis, dat zij als haar favoriet beschouwde. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben nog enkele jaren in een zijvleugel gewoond. Paleis Het Loo werd in 1984 een museum en eigendom van de Staat. De Oranjes geven er nog wel af en toe een feest.