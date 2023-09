‘Grote fan’ Camilla proost op 20.000e uitzending radioshow BBC 4

Koningin Camilla heeft in een verklaring haar waardering uitgesproken over de BBC Radio 4-dramaserie The Archers, die donderdag stilstond bij de 20.000e aflevering. De Britse vorstin zegt groot fan te zijn van de serie, maar hoopt dat in ieder geval een van de personages snel verdwijnt.

“Als een van uw grootste fans denk ik aan u allemaal en hef ik mijn glas op ruim een kwart miljoen minuten over de magie van Archer die de afgelopen 72 jaar zijn uitgezonden”, laat Camilla weten. De koningin kon donderdagavond niet bij de viering van het jubileum aanwezig zijn, zegt ze volgens de BBC in haar brief. “Bedankt dat u geluk, kameraadschap, vreugde, verdriet, medeleven en begrip aan uw publiek over de hele wereld hebt gebracht. Proost op de volgende 20.000 afleveringen en laten we voor eens en altijd hopen op het definitieve einde van Rob Titchener!”

The Archers is een Britse radiosoap over het leven van een aantal personages “in een landelijke omgeving”. De eerste aflevering werd in 1951 uitgezonden. Doorgaans duren de afleveringen een klein kwartiertje. Het personage waar Camilla in haar brief op doelt, Rob Titchener, werd eerder door The Guardian omschreven als de “meest iconische schurk” uit de serie. Dankzij zijn verhaallijn over huiselijk geweld, voelden veel echte slachtoffers hiervan zich volgens de BBC gesterkt om er melding van te maken.