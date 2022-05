Grote rol voor Van Gogh tijdens staatsbezoek aan Oostenrijk

De Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh speelt een grote rol tijdens het aankomend staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Oostenrijk. De wereldberoemde kunstenaar komt gedurende twee van de drie dagen dat het koningspaar het land aandoet terug in het programma.

Op maandag 27 juni, de eerste dag van het staatsbezoek, biedt bondspresident Alexander van der Bellen het koninklijk paar een staatsbanket aan op Slot Belvedere. Dit museum zal later dit jaar in samenwerking met het Van Gogh Museum in Amsterdam de tentoonstelling Klimt. Inspired by Rodin, Van Gogh, Matisse presenteren.

Ook op de tweede dag van het bezoek wordt de schilder van meesterwerken als De Aardappeleters en Zonnebloemen geëerd. Het Nederlands Kamerkoor brengt die avond in het Konzerthaus in Wenen de wereldpremière van Van Gogh in Me. Daarbij komen kunstwerken van Vincent van Gogh en Gustav Klimt tot leven op muziek van hun tijdgenoten Debussy, Mahler, Strauss en Schönberg. Het optreden van het Kamerkoor wordt de bondspresident als dank voor de gastvrijheid aangeboden door Willem-Alexander en Máxima. Van Gogh in Me gaat van 11 november tot en met 3 december 2022 op tournee door Nederland.

Het staatsbezoek vindt plaats van 27 tot en met 29 juni.