Grote rol voor William en Catherine bij staatsbezoek

Buckingham Palace heeft nieuwe details bekendgemaakt over het aanstaande staatsbezoek van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa aan het Verenigd Koninkrijk. Het is het eerste staatsbezoek onder het koningschap van koning Charles.

Op de eerste dag van het staatsbezoek, dat plaatsvindt op 22 en 23 november, is een belangrijke rol weggelegd voor prins William en zijn vrouw Catherine. De prins en prinses van Wales zullen de president en zijn vrouw welkom heten namens koning Charles en reizen met hen mee naar Horse Guards Parade, waar het ceremoniële welkom zal plaatsvinden. Zij zullen ook meegaan met de koets richting Buckingham Palace. Naar verwachting zullen William en Catherine ook het staatsbanket bijwonen, waar zowel de koning als de Zuid-Afrikaanse president een toespraak geven.

Op de tweede dag gaat Ramaphosa op pad met prins Edward. Zij zullen onder meer samen een bezoek brengen aan de koninklijke botanische tuinen van Kew. Daar groeit een aantal Zuid-Afrikaanse planten, waaronder de koningsprotea, de nationale bloem van het land. Ook gaan zij langs bij een biomedisch onderzoeksinstituut. Voor de president staat daarna ook nog een ontmoeting met premier Rishi Sunak op het programma. Na het formele afscheid van Charles op Buckingham Palace is het bezoek nog niet afgelopen. In de avond zal de president samen met de hertog en hertogin van Gloucester een banket bijwonen in de Guildhall.

Het laatste inkomende staatsbezoek is alweer van drie jaar geleden. In juni 2019 kwamen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania naar het Verenigd Koninkrijk.