Guardian: mogelijk onderzoek naar uitlatingen over Archie in boek

Er komt mogelijk een onderzoek naar de onthullingen in de Nederlandse versie van het boek Eindstrijd over uitlatingen van twee royals over de huidskleur van prins Archie, de zoon van Harry en Meghan. Dat meldt The Guardian. Buckingham Palace wil volgens de krant niet op het bericht reageren.

De namen stonden in een Nederlandse versie van het boek, die Xander Uitgevers inmiddels uit de boekwinkels heeft gehaald. Een gerectificeerde versie verschijnt op 8 december.

In de inmiddels teruggetrokken versie staat dat toenmalige prins Charles, de huidige koning, en prinses Catherine de bewuste familieleden waren die de opmerking over Archie hadden gemaakt. Dit stond niet in het Britse origineel van het boek van schrijver Omid Scobie. De schrijver stelde dat er voor de Nederlandse versie mogelijk een “vertaalfout” zou zijn gemaakt.

De namen werden woensdag voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk genoemd, door Piers Morgan in zijn show. Tot die tijd waagden Britse media zich hier niet aan.