Guardian: prins Harry overwoog achternaam te wijzigen in Spencer

Prins Harry overwoog een aantal jaren geleden om zijn achternaam te veranderen in Spencer, de meisjesnaam van zijn moeder Diana. Dat meldt althans de Britse krant The Guardian. De hertog van Sussex keek naar die optie nadat de uitgifte van paspoorten voor zijn kinderen Archie en Lilibet herhaaldelijk vertraging had opgelopen.

Volgens een bron had de prins het idee dat Britse officials de aanvragen ophielden vanwege het gebruik van de achternaam Sussex en de titel HRH (zijne/hare koninklijke hoogheid) voor beide kinderen. Harry besprak het wijzigen van zijn achternaam met Charles Spencer, de broer van Diana. Het Home Office, het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zei tegen The Guardian niet op individuele zaken te reageren. Buckingham Palace stelde geen commentaar te geven op persoonlijke kwesties van de koninklijke familie, maar ontkende bezwaren te hebben gemaakt tegen de uitgifte van paspoorten met de titels HRH.

De jongste zoon van koning Charles stopte in 2020 als werkend lid van de Britse koninklijke familie. Hij en zijn vrouw Meghan, met wie hij al jaren in de Verenigde Staten woont, moesten toen ook afstand doen van de aanspreekvorm HRH. Volgens The Guardian wil Harry de titels HRH houden voor zijn kinderen, zodat zij later zelf kunnen besluiten of zij werkende leden van de koninklijke familie worden.

Sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis heeft Harry een moeizame relatie met zijn familie. In een interview met de BBC zei Harry vorige maand dat hij en zijn vader geen contact meer hebben en dat hij hoopt op “verzoening”.