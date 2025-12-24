Guillaume benadrukt hoop in eerste kersttoespraak als groothertog

Groothertog Guillaume van Luxemburg heeft in zijn eerste kersttoespraak als staatshoofd de nadruk gelegd op “hoop in onzekere tijden”. De groothertog verwees daarbij meerdere malen naar het licht als symbool. “De lichtjes die onze straten en huizen verlichten, stralen het mooist wanneer de winternachten het donkerst zijn. Ze zijn symbolen van hoop in onzekere tijden.”

Volgens de groothertog staat die hoop onder druk door onder meer de oorlog in Oekraïne, die “de vrede en veiligheid die we in Europa als vanzelfsprekend beschouwden, aan het wankelen heeft gebracht”. Tegelijkertijd wees hij op veerkracht en solidariteit binnen Europa. “De lichtjes die de duisternis verdrijven, geven ons warmte en wijzen ons de weg vooruit”, aldus het staatshoofd.

Guillaume benadrukte ook dat niet iedereen profiteert van de welvaart in Luxemburg en dat armoede en hoge kosten van levensonderhoud veel mensen raken. “Kerst roept ons op te herinneren dat vreugde pas compleet is als ze gedeeld wordt. Samen moeten we streven naar een samenleving waarin elke familie kan delen in de geschenken van waardigheid en rechtvaardigheid.” Tot slot bedankte de groothertog de “essentiële diensten” in het land, zoals politie, vrijwilligers en ziekenhuispersoneel.

Guillaume besteeg in oktober de Luxemburgse troon, nadat zijn vader groothertog Henri zijn aftreden had aangekondigd. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren bij de troonswisseling aanwezig.