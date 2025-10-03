Guillaume blijft dicht bij volk als groothertog

Groothertog Guillaume heeft in zijn eerste speech als staatshoofd van Luxemburg gezegd dat hij dicht bij het volk wil blijven als de nieuwe groothertog. Hij citeerde daarbij zijn overgrootmoeder groothertogin Charlotte, die kort na de Eerste Wereldoorlog werd beëdigd.

“Ik zal het leven van mijn volk leiden, waarvan ik door geen enkele barrière gescheiden wil zijn. Ik zal hun vreugde en verdriet delen”, waren de eerste woorden van de nieuwe vorst. Ook beloofde hij “altijd politiek neutraal te blijven en onze fundamentele democratische grondbeginselen te verdedigen”.

De 43-jarige Guillaume, die zijn woorden sprak voor de Kamer van Afgevaardigden waar hij kort daarvoor was geïnstalleerd, zei ook dat de monarchie met de tijd moet meegaan en benoemde de uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft zoals de diverse geopolitieke spanningen, de impact van klimaatverandering en de opkomst van technologieën als AI. Ook riep hij jongeren op om zich meer in te zetten voor vrijwilligerswerk in verenigingen en gemeenschappen.

Balkon

Later vrijdag verschijnen Guillaume en zijn vrouw groothertogin Stéphanie op het balkon van het groothertogelijk paleis en worden ze ontvangen op het stadhuis van Luxemburg. Daarna volgt een ontmoeting met het publiek en een receptie. De dag wordt afgesloten met een galadiner in het paleis.

Op zaterdag brengen Guillaume en Stéphanie een bezoek aan Grevenmacher, Wiltz, Steinfort en Dudelange.