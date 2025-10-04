Guillaume ‘diep geraakt’ door ontvangst in Luxemburg

Groothertog Guillaume van Luxemburg heeft tijdens het slotfeest ter gelegenheid van zijn troonsbestijging in Luxemburg-Stad alle Luxemburgers bedankt die vrijdag en zaterdag uitliepen om het feest mee te vieren. “Ik ben diep geraakt door de vele persoonlijke attenties en cadeaus”, zei hij.

Guillaume, die vrijdag zijn vader Henri opvolgde, benadrukte hoe belangrijk het voor hem is om “deze historische dag” met de mensen te delen. Dat het vrijwel de hele dag slecht weer was, maakte het extra bijzonder. “Wij Luxemburgers zijn taai. We laten ons niet klein krijgen door nat herfstweer.”

De groothertog stelde dat het feest niet alleen maar om hem draait. “We vieren vanavond niet één persoon, maar onze identiteit, onze diversiteit, onze geschiedenis en onze toekomst. We vieren Luxemburg.”

Drones

Tijdens het slotevenement was er onder meer een droneshow met meer dan driehonderd drones. Ook traden vele bekende Luxemburgse artiesten op. Aan het concert deden dertig acts mee.

Eerder zaterdag maakten Guillaume en groothertogin Stéphanie een rondje door Luxemburg. Ze bezochten Grevenmacher, Wiltz, Steinfort en Dudelange. In Wiltz waren ook hun zoontjes Charles en François van de partij.