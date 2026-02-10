Guillaume en Stéphanie beginnen op 24 april met kennismakingstour

Groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie beginnen op 24 april in Esch-sur-Alzette met hun kennismakingstour door Luxemburg. Dat heeft het Luxemburgse hof dinsdagochtend bekendgemaakt. Tijdens de vijf zogenoemde ‘Vreugdevolle Intochten’, in navolging van de troonswisseling vorig jaar, maken Guillaume en Stéphanie nader kennis met de Luxemburgse bevolking.

Op 10 juli wordt de tour vervolgd in de plaats Troisvierges. Het laatste bezoek van dit jaar vindt plaats op 2 oktober in Wormeldange. Dat is een dag voordat groothertog Guillaume een jaar op de Luxemburgse troon zit. Het groothertogelijk paar vervolgt de tour door Luxemburg in 2027 in de plaatsen Beckerich en Mersch. Data worden op een later moment bekendgemaakt.

Daarnaast heeft het hof ook de locaties aangekondigd waar Guillaume en Stéphanie de vooravond van de nationale feestdag doorbrengen. Op 22 juni viert het paar de festiviteiten in Differdange, en een jaar later is de stad Ettelbruck aan de beurt.