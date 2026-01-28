Guillaume en Stéphanie bezoeken ouderen in verzorgingstehuis

Groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie hebben een verzorgingstehuis in Hamm bezocht, waar ongeveer tweehonderd ouderen en mensen met dementie wonen. Dat is te zien op een aantal foto’s die het Luxemburgse hof woensdag heeft gedeeld.

Het groothertogelijk paar kreeg tijdens het bezoek uitleg over de verschillende diensten die in het verzorgingstehuis worden aangeboden en ging in gesprek met onder meer bewoners die intensieve zorg nodig hebben. Daarnaast namen Guillaume en Stéphanie deel aan diverse activiteiten als zingen en spelletjes. Ook ging het paar op de foto met bewoners en het zorgpersoneel.

Volgens het Luxemburgse hof prezen Guillaume en Stéphanie het zorgpersoneel voor hun “professionaliteit en dagelijkse inzet” die ertoe bijdraagt dat de bewoners “een aangenaam en waardig leven kunnen leiden”.