Guillaume en Stéphanie gaan op bezoek naar Duitsland

Groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie gaan volgende week op kennismakingsbezoek naar Duitsland. Het paar wordt ontvangen door bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender op Slot Bellevue.

Het Luxemburgse hof maakte bekend dat het kersverse groothertogelijke paar maandag 27 oktober naar Duitsland reist voor een officiële kennismaking. Eerder werd al bekendgemaakt dat Guillaume en Stéphanie vrijdag 24 oktober een bezoek brengen aan de Belgische koning Filip en koningin Mathilde. Naar verluidt komt het paar in november naar Nederland.

Guillaume besteeg begin oktober de Luxemburgse troon, nadat zijn vader groothertog Henri afstand had gedaan van het ambt. Naast de koningsparen uit Nederland en België waren de staatshoofden van Duitsland en Frankrijk aanwezig bij de troonswisseling.