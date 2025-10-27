Guillaume op kennismakingsbezoek bij Duitse bondspresident

De Luxemburgse groothertog Guillaume en zijn vrouw groothertogin Stéphanie zijn maandag in Duitsland. Het stel ging op kennismakingsbezoek bij de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier.

Volgens Steinmeier spraken hij en Guillaume over de “zeer hechte betrekkingen” tussen de buurlanden en over de huidige uitdagingen in Europa en de wereld. Zijn vrouw Elke Büdenbender sprak met Stéphanie over actuele sociale kwesties.

Guillaume volgde begin oktober zijn vader Henri op. Steinmeier was bij de troonswisseling aanwezig. Vorige week ging het groothertogelijk paar al op bezoek bij de Belgische koning Filip en koningin Mathilde.