Guillaume verstuurt eerste kerstkaart als groothertog

Guillaume en Stéphanie van Luxemburg hebben hun eerste kerstkaarten als groothertog en groothertogin verstuurd, meldt Hello!. Het groothertogelijk paar liet zich voor de kaart vastleggen met hun kinderen, prins Charles en prins François.

De foto toont hoe Guillaume en Stéphanie met hun kinderen door een tuin wandelen. Op de achtergrond is een versierde kerstboom te zien. Prins Charles (5) heeft een pluchen rendier in zijn handen, prins François (2) houdt een kerstelf vast.

Guillaume besteeg in oktober de Luxemburgse troon, nadat zijn vader groothertog Henri zijn aftreden had aangekondigd. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren bij de troonswisseling aanwezig.