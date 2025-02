Haakon benadrukt belang van ‘veilig en stabiel’ Noorwegen

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft maandag de Conferentie voor Maatschappelijke Veiligheid 2025 geopend. Daarbij waren honderden vertegenwoordigers van Noorse noodhulpdiensten aanwezig.

Tijdens de opening sprak Haakon het aanwezige publiek toe. In zijn speech benadrukte de zoon van koning Harald en koningin Sonja dat het “belangrijk is dat iedereen op verschillende manieren bijdraagt aan een veilig en stabiel Noorwegen”. “Van de strijdkrachten tot vrijwilligersorganisaties”, aldus Haakon.

De conferentie vindt plaats in Oslo en duurt twee dagen. Het thema is dit jaar ‘Hoe de bevolking te beschermen in uitdagende tijden’. Haakon ging bij de opening ook in gesprek met Oekraïense noodhulpdiensten die deelnamen aan de conferentie.