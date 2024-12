De Noorse kroonprins Haakon is op 27 januari aanwezig bij de herdenkingsceremonie voor de bevrijding van Auschwitz. Dat meldt het Noorse hof. Het is dan tachtig jaar geleden dat het concentratiekamp in Polen werd bevrijd.

Haakon gaat niet alleen naar de herdenking. Ook de Noorse premier Jonas Gahr Støre is aanwezig.

27 januari is de jaarlijkse Internationale Herdenkingsdag voor alle slachtoffers van de Holocaust.