Haakon en Ingrid Alexandra verwelkomen Macron bij museum in Oslo

Kroonprins Haakon van Noorwegen en zijn dochter prinses Ingrid Alexandra hebben de Franse president Emmanuel Macron maandagmiddag verwelkomd bij het Nationaal Museum in Oslo. In het museum woonden vader en dochter samen met Macron een gesprek bij over het verminderen van de uitstoot van CO2 door industrieën.

Macron en zijn vrouw Brigitte brengen maandag en dinsdag een officieel bezoek aan Noorwegen. De eerste dag wordt maandagavond afgesloten met een galadiner in het Koninklijk Paleis. Ook daar is de 21-jarige prinses Ingrid Alexandra volgens het officiële programma van het bezoek bij aanwezig.

De toekomstige troonopvolgster is de laatste tijd vaker aan het werk voor het Noorse koninklijk huis. Vorige week opende ze samen met haar jongere broer prins Sverre Magnus een zomercampagne van het Rode Kruis. Ook hield ze die week haar eerste solo-audiëntie op het paleis.