Haakon en Mette-Marit bezoeken dochter in Australië

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit zijn in Australië geweest. De twee keerden dinsdag terug in Noorwegen, meldt het blad Se og Hør. De twee hebben hoogstwaarschijnlijk hun dochter Ingrid Alexandra bezocht die sinds enkele weken in Sydney woont.

Se og Hør meldt op basis van bronnen dat Mette-Marit langere tijd in Australië was, terwijl Haakon later arriveerde. Hij ging eerst een kleine week op vakantie in Portugal met zijn zoon prins Sverre Magnus en stiefzoon Marius Borg Høiby.

De 21-jarige Ingrid Alexandra is sinds vorige maand in Australië. De toekomstige troonopvolger studeert de komende drie jaar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Sydney.