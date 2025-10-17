Haakon en Mette-Marit bij dienst voor excuses kerk aan lhbti’ers

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit waren donderdag aanwezig bij een bijzondere avonddienst in de Domkerk van Oslo. Daar bood de Noorse Kerk excuses aan aan de lhbti-gemeenschap voor decennialange discriminatie, meldt Reuters.

Half september werd bekend dat Mette-Marit in oktober haar werkzaamheden zou neerleggen om een maand te revalideren. Met het bezoek aan de kerk maakte de kroonprinses een uitzondering. Tijdens de dienst werden kaarsen aangestoken voor lhbti’ers “dichtbij en ver weg, voor de geschiedenis en voor de weg die voor ons ligt”, schrijft het Noorse hof op Instagram.

De 52-jarige Mette-Marit heeft een chronische longziekte, waardoor ze vaker rust moet nemen, meldde het Noorse hof eerder dit jaar. De kroonprinses zal haar koninklijke taken in november hervatten.