Haakon en Mette-Marit bij herdenking slachtoffers Oekraïne-oorlog

Kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben donderdag een herdenking voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne bezocht. De bijeenkomst met de naam ‘Hoop in de duisternis van oorlog’ werd bij het Nobel Vredescentrum in Oslo georganiseerd. Op 24 februari is het precies een jaar geleden dat de oorlog uitbrak.

Op Instagram deelt het Noorse hof foto’s van de herdenking, waar onder meer vluchtelingenorganisatie Norwegian Refugee Council, het Rode Kruis en Save the Children bij betrokken waren.

Tijdens de herdenking spraken Haakon en Mette-Marit met Nadia Opanasko en Anastasia Serdeha, twee Oekraïense vrouwen die vanwege de oorlog naar Noorwegen zijn gevlucht. Ze deelden hun verhalen en hun dromen voor de toekomst met het kroonprinselijk paar.