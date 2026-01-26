Haakon en Mette-Marit bij herdenkingsbijeenkomst vermoorde tiener

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben maandag een herdenkingsbijeenkomst in het stadhuis van Oslo bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de moord op de Ghanees-Noorse Benjamin Hermansen, die precies 25 jaar geleden werd doodgestoken in Oslo.

Het koppel nam samen met middelbare scholieren uit heel Oslo deel aan de herdenking. Hermansen werd op 26 januari 2001 gedood. De moord was racistisch gemotiveerd en maakte veel los in Noorwegen.

Het was volgens Noorse media de eerste keer in weken dat Mette-Marit weer in het openbaar verscheen. Eind december maakte het Noorse hof bekend dat zij een longtransplantatie moet ondergaan.