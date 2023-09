Haakon en Mette-Marit in november op bezoek in Duitsland

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit brengen in het najaar een officieel bezoek aan Duitsland. Het Noorse hof maakte vrijdag bekend dat het paar van 6 tot en met 9 november naar München, Hamburg en Berlijn gaat.

Het bezoek staat in het teken van de versterking van de relaties en de zakelijke samenwerking tussen Noorwegen en Duitsland. Tijdens het bezoek zullen Haakon en Mette-Marit onder anderen de bondspresident Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Olaf Scholz ontmoeten.

Haakon is op 6 en 7 november in München en Hamburg. In Hamburg zal onder meer de energietransitie centraal staan. Het bezoek eindigt op 9 november in Berlijn, waar Mette-Marit zal deelnemen aan een herdenking van de val van de Berlijnse Muur.