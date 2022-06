Haakon en Mette-Marit in september naar Verenigd Koninkrijk

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen reizen in september af naar het Verenigd Koninkrijk. De twee doen onder meer Aberdeen en Londen aan, heeft het hof woensdag aangekondigd.

In het kielzog van Haakon en Mette-Marit reist een handelsdelegatie mee. Het bezoek staat in het teken van groene industrie en technologische ontwikkeling. Ook is er aandacht voor cultuur en de creatieve industrie.

Het Noorse hof meldt niet of Haakon en Mette-Marit ook een ontmoeting hebben met leden van de Britse koninklijke familie. Het programma van het kroonprinselijk paar wordt later bekendgemaakt.