Haakon en Mette-Marit kijken voetbalwedstrijd tussen straatteams

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben in het Føyka-stadion in Asker een voetbalwedstrijd tussen twee zogeheten straatteams bekeken. Deze teams bestaan uit mensen die kampen met drugsgerelateerde problemen en die in de sport een uitweg kunnen vinden.

De spelers komen elke week drie keer bijeen voor een training en vinden in het voetbal vaste routines, zinvolle activiteiten en een gevoel van overmeestering van hun problemen, schrijft het Noorse hof. Het idee is dat spelers zo structuur krijgen in hun dagelijkse leven, een betere conditie ontwikkelen en opgeleid worden voor een toekomst in het beroepsleven.

De wedstrijd tussen Asker en Stabæk werd gewonnen door de bezoekers. Na de wedstrijd aten Haakon en Mette-Marit pizza met de voetballers en spraken zij met hen over ervaringen. Het kroonprinselijk paar ontmoette behalve de spelers ook coaches en betrokkenen van het project.

Tegenwoordig zijn er in Noorwegen dertig straatteams die zijn aangesloten bij diverse voetbalclubs in het land. In 2022 zaten bijna 1200 spelers in een straatteam en sinds de oprichting van de overkoepelende organisatie Football Foundation in 2015 zijn er meer dan zeshonderd spelers via het project echt aan het werk gegaan of een opleiding gestart.