Haakon en Mette-Marit maken kerstballen en -kaarten met kinderen

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben in Oslo een kerstworkshop gevolgd tijdens hun bezoek aan het kindercentrum van het Noorse Blauwe Kruis. Hier staat de ontwikkeling en het welzijn van kinderen centraal en worden kinderen op allerlei manieren bijgestaan, variërend van het aanbieden van vakanties tot een klein verjaardagscadeau voor hen die het thuis niet breed hebben.

Het bezoek van donderdag was een vervolg op de ontmoeting die het kroonprinselijk paar eerder deze maand al had met Noorse vrijwilligersorganisaties. Hier werden zij ingelicht over de situatie in de aanloop naar kerst. Volgens Mette-Marit was het bezoek aan het centrum “zeer aangenaam” en hebben zij en haar man “zoveel leuke, warme en open mensen” leren kennen.

In totaal hadden zo’n twintig kinderen met hun ouders zich verzameld bij het centrum voor de bijeenkomst waar gemberkoek en glühwein werd geserveerd en waar kerstballen en -kaarten werden versierd. “Het aanbod verbindt volwassenen en kinderen die een complex en veeleisend dagelijks leven hebben, en onze ervaring leert dat alles beter wordt als je kunt praten en de problemen van gezinnen kunt bespreken”, zei Kristian Rem van het centrum.

Haakon bedankte bij het afscheid het centrum en alle medewerkers en vrijwilligers “voor het belangrijke werk dat ze doen, zowel nu in aanloop naar kerst als iedere dag van het jaar”.