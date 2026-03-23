Haakon en Mette-Marit met Sverre Magnus naar gevangenis

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hebben zondag weer een bezoek gebracht aan Marius Borg Høiby in de gevangenis van Oslo. Ook zoon prins Sverre Magnus was mee, melden Noorse media.

Het was de eerste keer in lange tijd dat Sverre Magnus weer in het openbaar werd gezien. Het gezelschap was ruim anderhalf uur binnen.

De rechtszaak tegen Høiby werd vorige week afgesloten. Tegen de zoon van Mette-Marit is zeven jaar en zeven maanden gevangenisstraf geëist. Het vonnis wordt begin juni verwacht.