Haakon en Mette-Marit niet naar rechtszaak Marius Borg Høiby

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen zijn volgende week niet aanwezig bij de start van de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby. Ze gaan waarschijnlijk ook niet op een later moment, zei de kroonprins woensdag tegen de Noorse pers in Oslo.

De zaak tegen Høiby, de zoon van Mette-Marit, begint dinsdag en duurt naar verwachting zes weken. Hij wordt onder meer beschuldigd van verkrachting en mishandeling.

“We zijn ook niet van plan de rechtszaak te becommentariëren of ons erover uit te laten”, vervolgde Haakon. Hij stelde dat de koning, koningin en hijzelf verschillende verplichtingen hebben tijdens de behandeling van de zaak. Mette-Marit heeft een privéreis gepland. “Of die de hele periode zal duren, heeft ze nog niet besloten”, voegde Haakon toe.

Dat ze er niet bij zijn om hem publiekelijk te steunen is een gezamenlijke beslissing, zegt Haakon. “We denken dat dat de beste oplossing is, gezien de situatie. Maar we zullen de zaak op de voet volgen en blijven Marius in deze periode steunen”, aldus de kroonprins. Haakon stipte aan dat Høiby geen deel uitmaakt van het koningshuis. “Maar we geven natuurlijk om hem. Hij is een belangrijk deel van onze familie”, vertelde hij.

Met de kroonprinselijke familie gaat het naar omstandigheden goed. “Het is een moeilijke situatie, maar dat geldt voor iedereen die bij deze zaak betrokken is”, aldus Haakon. Hij leeft dan ook mee met alle andere betrokkenen, zei hij.