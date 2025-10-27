Haakon en Mette-Marit ontvangen leider noodhulporganisatie Gaza

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben een ontmoeting gehad met Younis al-Khatib, voorzitter van de Palestijnse Rode Halve Maan. De ontvangst vond plaats op landgoed Skaugum, het woon- en werkpaleis van Haakon en Mette-Marit.

Op het Instagram-kanaal van het Noorse hof zijn foto’s gedeeld van het kroonprinselijk paar met al-Khatib. Te zien is hoe ze hem de hand schudden en poseren voor een foto. De Palestijnse Rode Halve Maan is een humanitaire organisatie die een belangrijke rol speelt in de noodhulpverlening in Gaza. Ze hebben meerdere ziekenhuizen en klinieken waar patiënten worden opgevangen.

Naast een ontmoeting met Haakon en Mette-Marit sprak al-Khatib met de Noorse autoriteiten en het Noorse Rode Kruis. Eerder bezocht hij ook Denemarken en Zweden.